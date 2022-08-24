Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu el Abbud isimli bebek, beyninin yarısı kafatasının dışarısında doğdu. Özel bir hastaneye getirilen bebek 11 günlükken ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun, bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Ameliyatın 70 dakika sürdüğünü aktaran Altun "Bir problem çıkmadı. Hastamız şu an küvezde ve herhangi bir sıkıntısı yok. El, ayak ve göz hareketleri de gayet sağlıklı, takipteyiz" dedi.

Doçent Doktor Altun, bebeğin neden böyle doğduğunu da açıkladı. Altun, Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa'da folik asit eksikliğinden kaynaklı omurga açıklığı vakalarına sıkça rastlandığını belirtti. Bir diğer sebeplerin ise gebelik sürecinde annenin yeterli beslenmemesi ve akraba evliliği olduğunu dile getirdi.

"BU TÜR VAKALARA ÇOK SIK RASTLIYORUZ"

Küçük el Abbud'in ameliyatının çok riskli olduğunu söyleyen İdris Altun "Beynin ana damarları zarar gördüğünde ölümcül risk oluşturabiliyor. Bu emeliyatın anne karnında da yapılabilir. Ancak ana damarların anne karnında tespit edilmesi zor. Bunun için doğum sonrası yapmayı tercih ettik. Bu bölgede bu tür vakalara çok sık rastlıyoruz. O yüzden operasyonları rahat bir şekilde yapıyoruz. Bebek belki ileride ellerini ayaklarını kontrol edemeyebilir ve görmeyle ilgili sıkıntılar çekebilir. Şu an böyle bir şey gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

FOLİK ASİT SEBZEDEN DE ALINABİLİR

Öte yandan, folik asit sadece dışarından takviye olarak değil, beslenme yoluyla da alınabiliyor. Brokoli, brüksel lahanası, yeşil yapraklı sebzeler, dana ciğeri, pancar benzeri sebzelerde ve baklagillerde çok fazla folik asit bulunuyor. Uzmanlar gebelikte annelere fındık, fıstık ve ceviz yemeyi de tavsiye ediyor.

'Anneme folik asit verseydi engelli olmazdım' dedi, doktora dava açtı İngiltere’de 2001’de spina bifida denilen rahatsızlıkla engelli olarak dünyaya gelen Evie Toombes, annesi Caroline Toombes üzerinden ihmal suçlamasıyla Dr. Philip Mitchell’a dava açtı.

İlk 3 ay folik asit desteği şart! Ülkemizde folik asitin sentezlemenmesini sağlayan mekanizma her 4 kişiden birinde bozuk. Bu sebeple direkt metabolize olan folik asitlerin tercih edilmesi gerekiyor.

Annede folik asit eksikliği bebekte ölüm riski Annedeki folik asit eksikliğinden dolayı boynunda yumru oluşan Miraç Bebek’in sağlığına kavuştu. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Durmaz, annelerdeki folik asit eksikliğinin bebeklerde ölümle sonuçlanabilecek doğumsal anomalilere neden olabileceğini söyledi.