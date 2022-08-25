Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriyeli tercüman Alaaddin Şırkat, Gaziantep'de meydana gelen kazada dehşet anlarını anlatırken, "Şarampole yuvarlanan aracın yanına indiğimizde sürücü şoför kapısının altında yatar vaziyetteydi. İsmini sorduk, ‘Aziz’ dedi. Umut, Muhammed ve sağlıkçılar şahsı ambulansa bindirirken ben çıkmadım, bütün çabayı kaydettim. Bekir yorulduğu için ambulansın gölgesinde soluklanıyordu. Tam şahsı bindirirken o korkunç gürültü koptu. Kendimi direkt şarampole attım, su kanalına girdim. Üzerime insanlar düşmeye başladı. İlk önce 2 itfaiyeci düştü, sağ idiler. Kısa süre sonra inleme sesleri kesildi. Orada son nefeslerini verdiler. En son Umut düştü kanala. Başından darbe almıştı ve ölmüştü. Korkunç bir andı. Şoka girmiş hâlimle yola çıktım. Muhammed kenarda yatıyordu. Meğer bir yaralının kurtuluşunu değil, arkadaşlarımın son anlarını kaydediyormuşum. Bu çok acı bir şey, hâlâ kendime gelemedim." dedi.

Gaziantep ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere yönelik destek ödemesi hesaplara yatırılıyor Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek, çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 50 bin liralık desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek.

Gaziantep’teki katliam gibi kazada yeni gelişme: Tutuklu şoför ifadesini değiştirdi Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda yaşanan feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti 31 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza nasıl oldu? Gaziantep kazasının sebebi ihmal mi kusur mu? Göz göre göre gelen kazada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şoför ifadesini değiştirdi. İşte gerçekler…

Yürek burkan anlar! Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarının son görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA çalışanları Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'inde aralarında bulunduğu 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasına ilişkin 2 İHA çalışanının ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı.