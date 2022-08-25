Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre, R.T. isimli vatandaş marketten çıktığı esnada yolda karşılaştığı kayınbabası H.B. ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle damat R.T. marketten aldığı bıçakla kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırırken polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, “Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da damat dehşeti: 2 yaralı Erzurum’un Horasan ilçesinde damat dehşeti yaşandı. Eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan damat, kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakladı.