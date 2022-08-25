Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.
OTOBÜSÜN LASTİKLERİ YOLA GÖMÜLDÜ
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.
Meteoroloji’den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, sağanak Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok il için uyarıda bulunulmuştu. 25 Ağustos için uyarılar peş peşe geldi. Valilikler ve AFAD vatandaşları uyardı. Dün gece Marmara Bölgesi’ni vuran sağanağın bugün de devam etmesi bekleniyor. Hava tahmini raporuna göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte 25 Ağustos 2022 il il hava durumu…