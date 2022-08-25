Türkiye Gazetesi

Bursa gece saatlerinde sele teslim oldu. Orhangazi ilçesinde birçok mahalle Bursa gece saatlerinde sele teslim oldu. Orhangazi ilçesine bağlı birçok mahalle yağmur nedeniyle hasar gördü. Paşapınar Mahallesi'nde, şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra köyün içinden geçen ve bir süre önce kapatılarak yer altına alınan dere taştı.

4 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araçlar adeta sürüklendi. Öte yandan vatandaşlar ise şiddetli yağmur dinene kadar evlerinden çıkamadı. Bu sırada hafta sonları dinlenmek için geldikleri prefabrik ev su alınca dışarı çıkan 4 kişi sel sularına kapıldı.

11 EV 9 ARAÇTA HASAR GÖRDÜ

Mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımı ile kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Geceyi zor şartlar altında geçiren vatandaşlar, gün aydınlanınca selin bilançosuyla karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, 11 ev ve 9 araçta hasar olduğu belirlendi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgede içme suyu, elektrik ve internet hatlarıyla ilgili sıkıntılar sürerken, geceden beri aralıksız çalışan ekipler sel sularının taşıdığı kayalar ve ağaçları temizlemeyi sürdürüyor. Paşapınar’da ekipler, hummalı çalışma yürüterek yaraları sarmaya çalışıyor.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.