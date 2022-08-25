Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentte sağanak etkili oldu. İstanbul’u sağanak vurdu. Caddeler nehirlere döndü, evleri su bastı.

Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz’da Karadeniz’e açılan masmavi sularla çevrili Riva Sahili, Riva Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı.

Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan dron ile görüntülendi.

Beykoz'da bir restoranın istinat duvarı çöktü Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Beykoz'da bulunan bir restoranın yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişi yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.