Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli yağış etkili olacak Yağışların Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4 İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Meteoroloji’den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, sağanak Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok il için uyarıda bulunulmuştu. 25 Ağustos için uyarılar peş peşe geldi. Valilikler ve AFAD vatandaşları uyardı. Dün gece Marmara Bölgesi’ni vuran sağanağın bugün de devam etmesi bekleniyor. Hava tahmini raporuna göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte 25 Ağustos 2022 il il hava durumu…