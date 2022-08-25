Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen kazada bir aile parçalandı. Bir anne ile bebeği hayatını kaybetti.

İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon ile İsmail Songür (30) idaresindeki motosiklet, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Ayşe Songür (31) ve 1 yaşındaki kızı Elif Su ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası İ.K. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Hafriyat kamyonunun orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışması kameraya yansıdı.

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Kobe Bryant’ın davasında karar çıktı: Çekilen fotoğraflar için 16 milyon dolar tazminat kazandı NBA yıldızı ve efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz bölgesinde çekilen fotoğraflar için dava açılmıştı. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.

Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mardin Derik'te meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne sebep olan tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden, tırın insanları ezme anları yer alıyor.