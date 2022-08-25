Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) dehşet dolu anlar yaşandı. AVM'deki bir kafede oturan Seyit Subaşı (43), silahlı saldırıya uğradı.

ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), kaçarken AVM'nin 50 metre ötesinde elindeki tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını belirtti. Maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş açtığını fakat isabet ettiremediğini aktardı. Bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini dile getirdi" şeklinde konuştu.

Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaymakamlıkta polislere satırlı, bıçaklı saldırı! 1 polis yaralı Silivri Kaymakamlığı'nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Yeni saldırı uyarısı: Tarihe ve güne işaret etti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu söyledi ve Rusya’nın yeni bir saldırı yapabileceği uyarısında bulundu.