Türkiye Gazetesi

​Son günlerde trafik kazalarında artış yaşanıyor. Bu sefer acı haber Aydın'dan geldi. Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi mevkiinde Ayşe A'nın yönetimindeki otomobil, bekleme halindeki bir araca çarptı. Kazayı görenler 112 Acil'i arayıp yardım çağırdı.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobillerdeki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ayşe A, İrfan İ, Ümmü A. ile Yusuf A. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

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Son dakika! İbrahim Tatlıses kaza geçirdi Son dakika, İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses aracın içinde sıkışarak yaralandığı açıklandı. Tatlıses'in yanında kızı da olduğu biliniyor. Tatlıses Bodrum Yalılavak'ta kendi konserine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatlıses araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Kobe Bryant’ın davasında karar çıktı: Çekilen fotoğraflar için 16 milyon dolar tazminat kazandı NBA yıldızı ve efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz bölgesinde çekilen fotoğraflar için dava açılmıştı. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.