Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesinde yaşayan ve ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer (74), müstakil evinin bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti.

Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AŞI KARTI ÇIKTI

Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu.

Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi.

Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin, bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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