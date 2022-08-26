Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşayan Rıfat B.’ye genç yaşlarında şizofreni teşhisi konuldu. 72 yaşında vefat eden Rıfat B. bu süreç içerisinde evlendi ve 4 çocuğu oldu. Sanayicilik yapan Rıfat B. hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelere giderek tedavi oldu. Rıfat B.’nin 42 yaşındaki kızı Berna Baldudak yaşının ilerlemesi dolayısıyla ve mal varlığının koruma altına alınması isteği üzerine babasına vasi atanmasına istedi.

KARDEŞİ BABASININ MAL VARLIĞINI ÜZERİNE GEÇİRDİ

Sabah gazetesinin haberine göre vasi atanması için sulh hukuk mahkemesine başvuran ev hanımı Berna B., beklemediği bir gerçeği öğrendi. Rıfat B.'nin 34 yaşındaki oğlunun babasına imzalattığı vekâlet ile banka hesaplarındaki 100 milyon liradan fazla varlığı kendisi ve ortağı olduğu şirketlerin üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

ŞİZOFREN HASTASINA SAĞLIKLI RAPORU VERİLDİ

Vasi davası sırasında Berna B., ikinci şokunu mahkemeye gelen raporla yaşadı. Ankara'daki bir kamu hastanesi tarafından, Rıfat B'nin 'olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunama hali veya organik defisiter araz içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı'na ilişkin rapor geldi. Kadın söz konusu rapora itiraz etti.

MİRASTAN ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENDİ

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nin itirazı yerinde bulmasının ardından Ankara'daki bir başka kamu hastanesinden rapor alınması talep edildi. Baba Rıfat B., 2 ay boyunca hastaneye götürülmeyi beklediği sırada hayatını kaybetti. Berna B., babasının ölümünün ardından bu kez de miras kalan mallar için hukuk mücadelesi başlattı. Üçüncü şokunu da miras davası sırasında öğrenen Berna B., babasının ölümünden 4 ay önce verdiği vasiyet ile tüm mallarını erkek kardeşi Erdem B.'ye bıraktığını, ayrıca vasiyette kendisinin mirasçılıktan çıkarıldığını gördü.

ESKİ ORTAĞI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Devam eden hukuki mücadele sırasında Erdem B.'nin eski ortağı M.M.P, Berna B'ye ulaşarak, vasiyetnamenin Erdem B. tarafından hazırlandığını, kendisine de mail ile göndererek fikrinin alındığını söyledi. M.M.P, raporun aracılar kullanılarak alındığını da ifade ederek, "Erdem ,Temmuz veya Ağustos aylarında babasına vasiyet yaptırdığını ve tüm malvarlığının kendisine bırakılmasının yazdırdığını söyledi. Bu vasiyetnamenin noter masrafları bizim şirketimiz üzerine kayıtlı kredi kartından ödendi. Zaten vasiyetname taslağının bir örneğini bana WhatsApp'tan iletmişti. Bu vasiyette sizi ayrıca mirastan hariç tutuyordu. Bunun adına ıskat deniyormuş o zaman öğrendim" dedi.

TALİHSİZ KADIN KARARA İTİRAZ ETTİ

Berna B. vasiyetnamenin iptali için açtığı hukuk davasında, vasi davasında alınan Rıfat B.'nin sağlıklı olduğuna ilişkin raporu dikkate alındı. Berna B'nin itirazına rağmen aynı raporu dikkate alan savcılık suç oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Berna B. avukatı Mehmet Seymenoğlu aracılığıyla bu karara da itiraz etti. Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.

SMA kardeşliği! Muzaffer'in mirası tanımadığı Zeynep'e... Tip-1 SMA hastası 13 aylık Zeynep Eksan, yardım kampanyası sürerken hayata veda eden Muzaffer bebek için toplanan paralarla hayata bağlanıyor. Zeynep bebek yakında 1 milyon 876 bin dolar tutan Zolgensma ilacını alabilmek için Dubai’ye gidecek.