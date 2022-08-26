Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji saat verdi: 28 ilde sağanak alarmı (26 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoorloji günlük hava tahmin raporuna göre; 28 ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Söz konusu yağışların öğleden sonrs başlayacağı öngörülüyor.