Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talihsiz kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğinden oldu. Olay dün akşam saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ, DURUMU AĞIR

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, durumunun da ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlı Y.A.'nın, annesiyle 2 ay önce tartıştığı ve bu yüzden evde kalmadığı öğrenildi. Olay günü de Esra Y.'nin eşinin telefonla Y.A.'yı çağırdığı, annesinin kendisiyle konuşmak istediği ve bundan dolayı eve yeniden gelen Y.A. ile annesinin konuşurken birden tartışmaya başladığı, daha sonra da Y.A.'nın sinir krizi geçirerek annesini yaraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de evlat dehşeti! Hamile annesini bıçakladı İzmir'de 18 yaşındaki genç, tartıştığı 6 aylık hamile annesini 15 kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

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