Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak ve dolu sonrası, yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Başakşehir'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.

Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.

Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.

Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: 28 ilde sağanak alarmı (26 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoorloji günlük hava tahmin raporuna göre; 28 ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Söz konusu yağışların öğleden sonrs başlayacağı öngörülüyor.

Yurdun batısı yarın yağmura teslim! Meteoroloji’den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Gün boyu sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yurdun batısı yarından itibaren sağanağa teslim. Uzmanlar 26 Ağustos’a dikkat çekip saat verdi. Yarın 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, yağışlar gün boyunca sürecek.