Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen feci kazada özel halk otobüsünün önce çarpıp sonra ezdiği 8 yaşındaki çocuk canından oldu. Kaza 18.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak sokak üzerinde yaşandı.

Sokak üzerinde Necmi Uysal(60) yönetimindeki özel halk otobüsü, bisikletiyle sokakta seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes Kaplan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun, üzerinden otobüs geçti.

Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Kazayı gören vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izlediler. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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