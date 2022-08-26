Türkiye Gazetesi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden adam, annesinin mezarı başında canına kıydı. Olay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl ilçede bulunan Darıözü Göletinde hayatını kaybeden annesinin acısına dayanamayan K.B. annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri K.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından K.B.’nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annesinin acısına dayanamayıp mezarı başında intihar etti Adana’da bir genç dün kalp krizinden hayatını kaybeden annesinin mezarı başına giderek yakınlarını arayıp “ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum” diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti.

Babasının mezarı başında ölü bulundu Adana’da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu.