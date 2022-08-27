Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üzerine yıldırım düşen 37 yaşındaki çoban hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yağış felakete döndü! Çanakkale'de düşen yıldırım 18 yaşındaki genci canından etti Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından yıldırım düşmesi sonucunda 18 yaşındaki Muhammet Duman hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken üzerine yıldırım düştü Osmaniye'de koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.