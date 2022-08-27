Türkiye Gazetesi

Birincisi, cumhurbaşkanı… Devletin temsilcisi, bir numarası olarak hem bayrağımızı hem Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanma yetkisi var.

İkincisi vali… İllerde cumhurbaşkanını temsilen bayraklı araç kullanabiliyor.

Üçüncüsü ise büyükelçi… Türk devletini yabancı ülkelerde temsil eden büyükelçi, ülkesinin nişanesi olarak aracına bayrak çeker. Bu üç kişi dışında tek istisna, kaymakamlar millî ve resmî bayram günlerinde ve hudut görüş melerinde bayrak taşır. Devletin diğer üst düzey yetkilileri, komutanları ise kurumunun ﬂ amasını kullanır. Son not; makam sahibi içinde olmadıkça taşıta bayrak çekilmez.

Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı... Duygu dolu anlar yaşandı Ordu'nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü'nde görev almak üzere dualarla uğurlandı. Komandoların ailelerin yer aldığı uğurlamada o anları görenler gözyaşlarına hakim olamadı.