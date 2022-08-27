Türkiye Gazetesi

Bu dört şairin tamamı Türkiye gazetesi mensubuydu. Dört marştan kısa bölümler alıyoruz:

MALAZGİRT MARŞI

Bir Cuma sabahı Allah’a karşı

Malazgirt’te elli dört bin er,

Bestelediler en güzel marşı:

Allahu ekber, Allahu ekber!

Bayrak bayrak fetih müjdesi

Parça parça Diyar-ı Urum;

İlk denizlerde ilk seccadesi

Alpaslan ordularının Anadolu’m!

Geliyor ışıktan kopmuş askerler

Allah’a uzanmış eller geliyor

Kalk ayağa, kubbe ol ey yer

Göklerce minareler geliyor!

- Ömer Öztürkmen

MALAZGİRT MARŞI

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum’a

Bozkurtlar ordusu geçti hücuma,

Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

Önde yalınkılıç Türkmen Başbuğu

Ardında Oğuz’un elli bin tuğu,

Andırır Altay’dan kopan bir çığı,

Budur Peygamberin övdüğü Türkler,

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber

- Niyazi Y. Gençosmanoğlu

TÜRKİYE'M

Baş koymuşum Türkiye’min yoluna

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm.

Asırlardır kır atımı suladım,

Irmağının akışına ölürüm.

Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem,

Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem,

Pınarlardan su doldurur Emine’m,

Mavi boncuk takışına ölürüm.

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,

Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,

Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,

Heybelerin nakışına ölürüm.

- Dilaver Cebeci

DEMOKRASİ MARŞI

15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı,

Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı

Çoluk çocuk, ihtiyar, genç sokağa aktı

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri,

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri!

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz

Başkomutan emir verdi inin meydana

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

- Hanefi Söztutan

Hanefi Söztutan'ın yazdığı Demokrasi Marşı anma törenini coşturdu İhlas Medya’nın bir hediyesi olan 15 Temmuz Marşı’nın söz yazarı Hanefi Söztutan ve yapımcısı Necmi Çiçekçi de sahneye çıkarak milleti selamladı. Marş, tören boyu çaldı. Söztutan, “Gururluyuz, 15 Temmuz ruhu çok canlı ve diri, inşallah bu ruh her zaman yaşayacak ve dipdiri kalacak. Bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım” dedi.

Hanefi Söztutan: Mısralarımla tarihe not düşmek istedim Cuntacılara karşı 15 Temmuz’da verilen eşsiz mücadeleyi şiirleştiren Hanefi Söztutan “Ben zaten eli kalem tutanların bu vatana, bu millete karşı sorumlu olduklarına inandım hep... Bu yüzden bir şey yazmalıydım” diye konuşuyor.