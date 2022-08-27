Bu dört şairin tamamı Türkiye gazetesi mensubuydu. Dört marştan kısa bölümler alıyoruz:
MALAZGİRT MARŞI
Bir Cuma sabahı Allah’a karşı
Malazgirt’te elli dört bin er,
Bestelediler en güzel marşı:
Allahu ekber, Allahu ekber!
Bayrak bayrak fetih müjdesi
Parça parça Diyar-ı Urum;
İlk denizlerde ilk seccadesi
Alpaslan ordularının Anadolu’m!
Geliyor ışıktan kopmuş askerler
Allah’a uzanmış eller geliyor
Kalk ayağa, kubbe ol ey yer
Göklerce minareler geliyor!
- Ömer Öztürkmen
MALAZGİRT MARŞI
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum’a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma,
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber
Önde yalınkılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz’un elli bin tuğu,
Andırır Altay’dan kopan bir çığı,
Budur Peygamberin övdüğü Türkler,
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber
- Niyazi Y. Gençosmanoğlu
TÜRKİYE'M
Baş koymuşum Türkiye’min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm.
Asırlardır kır atımı suladım,
Irmağının akışına ölürüm.
Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem,
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem,
Pınarlardan su doldurur Emine’m,
Mavi boncuk takışına ölürüm.
Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm.
- Dilaver Cebeci
DEMOKRASİ MARŞI
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı,
Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk, ihtiyar, genç sokağa aktı
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri,
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri!
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz
Başkomutan emir verdi inin meydana
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
- Hanefi Söztutan
Hanefi Söztutan'ın yazdığı Demokrasi Marşı anma törenini coşturdu
İhlas Medya’nın bir hediyesi olan 15 Temmuz Marşı’nın söz yazarı Hanefi Söztutan ve yapımcısı Necmi Çiçekçi de sahneye çıkarak milleti selamladı. Marş, tören boyu çaldı. Söztutan, “Gururluyuz, 15 Temmuz ruhu çok canlı ve diri, inşallah bu ruh her zaman yaşayacak ve dipdiri kalacak. Bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım” dedi.
Hanefi Söztutan: Mısralarımla tarihe not düşmek istedim Cuntacılara karşı 15 Temmuz’da verilen eşsiz mücadeleyi şiirleştiren Hanefi Söztutan “Ben zaten eli kalem tutanların bu vatana, bu millete karşı sorumlu olduklarına inandım hep... Bu yüzden bir şey yazmalıydım” diye konuşuyor.