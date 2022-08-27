Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ | KADIN DÜNYASI

Günümüzde görünüş çok önemli bir hâle geldi. Hâl böyle olunca moda da özellikle kadınlar için âdeta kendini ifade etme aracı hâline dönüştü. Kimi insan moda vasıtasıyla dikkat çekmek, kimisi de farkını ortaya koymak isteyebiliyor. Stil sahibi olmak herhangi bir kıyafet, takı veya aksesuarın birbiriyle uyumu demek değildir. Kendi zevklerini anlayan, kendini tanıyabilen insanlar belli bir tarz oluşturabilir. Yaşınıza, konumuza göre giyinmek de sizin doğru bir stile ulaşmanızı sağlayacaktır. Kısacası stil sahibi olmak kendine özgü olmaktır. Özendiğiniz, ilham aldığınız birinin giydiklerini birebir kopyalasanız da sizde aynı şekil durmayacağı için başarılı bir görünüm kazanamayacaksınız. Çünkü herkesin kendine göre tarzını ve kıyafeti taşıma şekli vardır. Sizi yansıtan kıyafetlerle, küçücük bir ayrıntıyla farkınızı ortaya koymanız da mümkün!

Eğer görünüşünüzden memnun değilseniz ya da stil sahibi olmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ipuçlarından yararlanabilirsiniz. İlk yapmanız gereken vücudunuza uygun giyinmeyi öğrenmektir. Vücut tipiniz ne, fazlalıklarınız hangi bölgede bunları bilmeniz gerekiyor. Trend bir parça yerine zamansız ve tabii ki vücudunuza uygun olan parçayla stil yolculuğuna çıkabilirsiniz. Her gördüğünüzde kıyafetlerine hayran kaldığınız bir arkadaşınızın çabasız bir şekilde bu görünüme kavuştuğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu tarzın sebebi birkaç yardımcı alışkanlık. Siz de alışkanlık edindiğinizde günün kısa bir anını ayırarak tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Peki nedir bu alışkanlık edinmesi gereken tüyolar;

> Alışverişe çıkmadan önce dolabınızı inceleyin. Ne gereksiz ya da ne eksik analiz edin.

> İhtiyaç listenize göre dolabınızı baştan oluşturun. İndirim illüzyonuna kapılmayın.

> Tek bir stilde birçok farklı kumaş kullanarak ilgi çekici ve havalı bir tarz elde edebilirsiniz. Farklı dokuları buluşturmaktan çekinmeyin.

> Kıyafet dolabınıza diğer parçalarla kombinlenemeyecek parçalar eklemeyin. Bu parçalar fazladan yer kaplarken kafanızı da karıştıracaktır.

> Stil sahibi olmak büyük paralar harcamaktan geçmiyor. Pazardan, vintage, ikinci el dükkânlardan da dolabınıza imzanız niteliğinde ürünler ekleyebilirsiniz.

> Bir üniforma benimseyin. Bu her gün aynı parçaları giyin demek değil tabii ki. Moda dünyasını biraz yakından incelediğinizde stil sahibi ünlü isimlerin hemen hemen her daim aynı tarzda giyindiklerini görebilirsiniz. Çünkü hangi parçalarla çok daha iyi görüneceklerini biliyorlar ve yeni parçaları bu stile çabucak adapte edebiliyorlar.

> Farkınızı konuşturmak ve özgün olabilmek için her daim yeni marka avında olun. Böylece kimsede olmayan parçalarla tarzınızdan söz ettirebilirsiniz.

> Son olarak sürdürülebilir bir moda için kıyafet ya da aksesuar kiralamaya olumsuz bakmayın.

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