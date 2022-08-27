Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Uyku sorunlarının yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri ise taze anne babaların bebeğin verdiği uyku sinyallerini anlamıyor oluşu olabilir. Aslında her bebek uykusunun geldiğini belli edecek tavırlar sergiler. Mühim olan bebekten gelen bu uyku sinyallerini anlamak ve uykuya geçişini desteklemek. Bebeğinizin uykusunun geldiğini anlamak için bu ipuçlarına dikkat; Sabit bakışlar, sık sık esneme, gözlerini ovuşturma, çevreye-oyuncaklara ilgisizlik, gözlerde küçülme, kulak çekiştirme, huzursuzluk, karnı tok altı temiz olmasına rağmen ağlama, sinirlilik hâli… Bu sinyalleri anlamazsanız iyice yorulan bebeğiniz uykuya daha zor geçecektir.

Yemek sonrası uyku çöküyorsa, sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat: Sebebi ‘insülin direnci’ olabilir Sık acıkma, bel çevresinde yağlanma, yemek sonrası uyku hali ile bitkinlik, terleme… Eğer bu belirtilerden birini ya da birkaçını yaşıyorsanız dikkat! Son yılların en popüler tıbbi terimlerinden olan insülin direnci, vücuttaki şekeri düzenleyen insülin hormonunun görevini yerine getirmekte güçlük çekmesi olarak tanımlanıyor. Ailesinde diyabet hastalığı sık görülenlerde, gebelikte kan şekeri yüksek olan kadınlarda, dört kilogramın üzerinde bebek doğuran kadınlarda, bel çevresi 80cm’nin üzerinde olan kadınlar ile 90cm’nin üzerinde olan erkeklerde insülin direnci oluşuyor.

‘Uykuda solunum durması’ olarak tarif ediliyor, yaşam kalitesini bozuyor Uykuya dalmakta güçlük çekiyor, horluyor, uyurken nefes daralması gibi şikayetleriniz varsa sizde de ‘uyku apnesi’ olabilir. Bu durum dinlenmiş olarak uyanmayı engeller. Tedavi edilmediği takdirde ise ciddi problemlere yol açabilir. Peki, uyku apnesi nedir, neden olur? Uyku apnesinin tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler…