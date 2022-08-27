Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Örneğin çamaşır makinenizi temizliyor musunuz? Makinenizi ayda bir defa temizlemeniz şart. Bir diğer ipucu ise kapı. Her yıkama işleminden sonra makinenizin kapısını aralık bırakmalısınız. Yıkanan ıslak giysileri de uzun süre makine içerisinde tutmanız hoş olmayan kokuların oluşmasına sebep olabilir. Aşırı deterjan kullanımı da makinenizin hassas paneline zarar verebilir. Son olarak ise kıyafetlerinizi yıkamadan önce ceplerini kontrol etmeniz...

Minibüsteki çamaşır makinasında çıktı: Piyasa değeri 1 milyon Trabzon’da bir minibüsten şüphelenen polis ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

Kola ile çamaşır yıkanır mı? Çamaşır makinesine bir bardak kola koyun! Sonuca siz de inanamayacaksınız… Gazlı içecekler deyince aklımıza ilk gelen, birçok kişinin severek tükettiği kola içerisindeki yüksek şeker miktarı ile her ne kadar sağlığa zararlı olsa da birçok alanda hayatınızı kolaylaştırıyor. Peki kola ne işe yarar? Kolanın içilmek dışında 8 efsane kullanım yeri daha var. Kola yüksek asit içeriği ile parçalayıcı bir maddedir. ‘Kola temizlikte kullanılır mı?’, ‘Kola ile temizlik nasıl yapılır?’, ‘Kola yağ çözer mi?’, ‘Kola ile temizlik nasıl yapılır?’ ‘Kola ile çamaşırlar yıkanır mı?’ tüm soruların cevabı galerimizde.