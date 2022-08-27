Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI

Evinizde patlıcan moru ile uyumlu renkler kullanmak istiyorsanız öncelikle nasıl bir tema oluşturacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Evinizde çarpıcı bir görüntü istiyorsanız canlı ve parlak mor tonları kullanabilirsiniz. Mora yakışan renklerle kombin ederek ferah ortamlar elde edebilirsiniz. Mor renk ruhsal olarak canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Zihni ve sinirleri sakinleştirir.

Mora en çok yakıştığını düşündüğümüz renkler; sarı, beyaz, mavi, gri ve pembedir.

DEKORASYONDA MOR İLE UYUMLU RENKLER

> Mor + Pembe + Turuncu: Mor tek başına güzel bir dekor yapabilir. Ancak, bazı renk kombinasyonları ile daha da hoş görünüyor. Mor, pembe ve turuncu, kolayca uyum yakalayan enerjik bir kombinasyon oluşturuyor.

> Mor + Bronz: Düğünlerden makyajlardan iç tasarıma kadar mor ve bronz renk paleti inanılmaz derecede popüler. Bunun sebebi, kendi başına renklerin görkemli ve gösterişli olmasıdır. Bronz, metal tonlarının daha koyu renklerinden biridir. Renk ile dramatik bir efekt için eşlenebilir veya daha havalı bir mor ambiyansını hafifletmek için kullanılabilir.

> Mor + Erik: Aynı uzaydaki mor renklerle – soğuk mavi ve erik gibi renkleri kullanarak inanılmaz derecede lüks estetiği evlerinizde oluşturabilirsiniz. Mor, erik tonu ile derin ve dramatik ancak yine de renk sıcaklığı ile etkileyici bir görsel yakalamanız mümkün. Elbette, kombinasyonu biraz krem rengi ile dengelemek de yardımcı olacaktır.

> Mor + Kireç Yeşili: Ev dekorasyonunda uzun zamandır kullanılan çok popüler bir renk kombinasyonu, mor (özellikle lavanta) ve kireç yeşili... Birlikte inanılmaz derecede popüler ve etkilidir. İlginç bir desen seçin ve bu eşleştirmede morun tonlarıyla derinleşmekten korkmayın.