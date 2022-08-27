Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi, 28 yaralı var Denizli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 28 kişi yaralandı.

Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı Sakarya D-650 yolunda meydana gelen feci kazada şehirler arası yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, kazada 25 kişi yaralandı.