Türkiye Gazetesi

Maltepe'de, 600 dairelik siteye giren sokak köpekleri kaldırımda yürüyen yaşlı kadına saldırdı.

Kadının kısa sürede savuşturduğu köpekler hızla kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan köpeklerin, kaldırımda yürüyen kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"TEK BULDUKLARINDA SALDIRIYORLAR"

Konuya ilişkin konuşan site sakini Ahmet Temel, “Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8’erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor” dedi.

“GRUP OLARAK GEZİYORLAR”

Bir başka site sakini Mehmet Tafran ise, “Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız” diye konuştu.

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