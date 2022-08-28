Türkiye Gazetesi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da devam eden operasyonlar kapsamında 27 Ağustos 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo içerisinde 3 adet EYP düzeneği, 9 adet uzaktan komuta cihazı, 3 adet küçük el telsizi, 6 adet akü, 11 adet büyük boy tüp, 2 adet küçük boy tüp, 1 adet akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Kartal sahilinde bomba paniği! SAS timleri devreye girdi Kartal Sahili'ne yüzmeye gelen vatandaşlar, suyun altında el bombası olduğunu fark etti. Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, SAS timleri ise bombayı etkisiz hale getirdi.