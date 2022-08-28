Türkiye Gazetesi

Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde 37 yıl önce uzun süre petrol çalışmalarının yapıldığı sondaj kuyusu, petrole ulaşaılamayınca demir boru ile kapatıldı.

Ancak köydeki vatandaşlar, yakın bir zamana kadar ağzı kapaklı olan demir borudan aşağıya sarkıttıkları bidon ile petrol çıkartıp yaktıklarını söyledi.

Son dönemde demir borunun kapağının kesilmesi ve içerisine ağaç dalları gibi atıkların atılması yüzünden kuyunun içinin dolduğunu belirten vatandaşlar, bölgede petrol arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

"GÖZÜMLE YANDIĞINI GÖRDÜM"

,1985 yılında Taşköprü’nün Esenlik köyüne gelerek ‘Esenlik köyünde petrol umudu’ diye haber yaptığını anlatan Gazeteci İzzet Sarı, “Ben, 1985-1986 yılında Alatarla pazarında bir konuşma duydum. Esenlik köyünden Kel Selim lakaplı, bir büyüğümüzün buradan gaz çıkarttığını konuştular. Ben de Kel Selim'i arayıp buldum ve buraya geldik. Burada kendisi bir düzenek yapmıştı. O düzenek ile kuyudan petrol ya da gaz çıkartmıştı. Çıkarttığını kenara döküp yakmıştı. Biz o zaman bu olayı 1985 ya da 1986 yılında ‘Esenlik köyünde petrol umudu’ diye haberini yapmıştık. Benim geldiğim dönemde o zaman betonun üzerinde 1950 yılı diye buranın yapılışının tarihi yazıyordu. 1950’li yıllarda bu kuyu açılmış anladığımız kadarıyla. O dönemde Kel Selim, bu kuyuyu Alman bir firmanın açtığını söylemişti. Kuyudan çıkarttığımız o maddeyi bizim gözümüzün önünde yaktı. Ben gözümle yandığını gördüm. Kurduğu düzenekle çıkarttığı maddeyi gördüm. Zift gibiydi. Mazot mudur, gaz mıdır, benzin midir ben bilemiyorum ama ben bu olaya şahit oldum. Burada kaç metreye kadar gidildi bilemiyoruz ama o günkü teknoloji ile bu kadar çıkartılabilmiş. 2022 yılına geldik, bugün derin denizlerde 1500-2000 metreye kadar çok rahat sondaj yapabiliyor. Buralardan petrol çıkartabiliyor. Eğer buraya Türkiye Petrolleri ya da devletimizin yetkilileri buraya gelip yeni teknoloji ile tekrar burada bir sondaj çalışması yaparsa ben inanıyorum buradan petrol çıkacağına ama doğalgaz da olabilir. Biz buna şahit olduk, bölgede kime sorarsanız sorun burayı herkes böyle bilir. ” diye konuştu.

Demir borunun ağzının kapalı olmasından ötürü içerisine bidon indiremediklerini söyleyen Sarı, “Kuyunun içinden çıkartılacak petrol için ip, hayat, bidon gibi malzemelerde getirmiştik. Ama demir borunun içerisi dolu olduğu için maalesef indiremedik. Demir borunun içerisinin temizlenmesi gerekiyor, ondan sonra çıkartılabilir” diye konuştu.

KUYUYA ATILAN BEZLER TUTUŞTU

Esenlik köyü sakinlerinden İsmail Kartal da, “Atalarımız zamanında buraya bez parçası salmışlar, dışarı çekmişler ve yakmışlar. Bez parçası yanmış bir şekilde. O zamandan beri de burası böyle duruyor. Bu olay 20-30 yıl öncesine kadar oldu. Burada ben kuyu olduğunu, sondaj yapıldığını biliyordum. Köylüler, kuyuya bez attık, çektiğimizde yandı derlerdi. Biz de ondan sonra yaklaşmadık derlerdi” ifadelerini kullandı.

“GELİP NUMUNE ALIRLARDI”

1994 yılından beri muhtarlık yaptığını söyleyen Esenlik köyü muhtarı Şaban Garpaslan, “Çocukluğumuzdan beri bu kuyu burada var. Bunun ağzı kapalıydı, ağzı açılmış, içerisine de ağaç dalları falan atılmış, o yüzden de kapanmış. Çocukluğumuzda buraya gelip numune alırlardı ama kimler gelirdi bilmiyorum. Alatarla köyünde de buna benzer bir sondaj kuyusu var. Bir de bizim köyümüzde bundan var” dedi.

Uzmanından petrolle ilgili dikkat çeken açıklama: Açığa çıkartılmayı bekliyor Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, İmranlı’dan Kayseri’ye kadar yaklaşık 200 km uzunluğunda ve 50 km genişliğindeki Sivas Havzası’nın petrol içerebilecek jeolojik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Kavak 1974’de yarım kalan sondajın sürdürülebilmesi için petrolle ilişkili yapıların sismik kesitlerle de ortaya çıkarılmasının gerektiğini söyledi.

Kapatılan kuyuda zengin petrol kaynağı olabilir! Osmanlı arşivinden çıktı, yabancı şirketler devreye girmiş... Son aylarda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelen petrol haberleri sonrası üzeri kapatılan kuyular ve terk edilen petrol sahaları yeniden gündeme geldi. Adana'da 'petrol yok' denilerek kapatılan kuyuda rezerv değeri 1 milyar dolarlık yüksek kalite petrol bulunması sonrası açıklamalarda bulunan Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, bölgede Osmanlı'nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını, bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu belirtti.