Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli sanağa karşı uyarıyor.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SEL, YILDIRIM, FIRTINA

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

. İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: 28 ilde sağanak alarmı (26 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoorloji günlük hava tahmin raporuna göre; 28 ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Söz konusu yağışların öğleden sonrs başlayacağı öngörülüyor.