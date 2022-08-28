Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Caner Arık, tatil için Zonguldak’a geldi. Arık tatil için geldiği Zonguldak’ta hayatının şokunu yaşadı. İki gün denize giren Arık’ın başında büyük bir şişlik meydana geldi. Başındaki şişliği gören Arık soluğu ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde aldı. İlk muayenede hastaya birtakım testler yapıldı. Vakanın sıcağa bağlı ödemden olduğu tespit edildi.

İKİ GÜN PLAJA GİTTİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ödemin el ve ayaklarda yaşanmasının normal olduğu ancak tıp literatüründe ilk kez saçlı deride olduğunu söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil şöyle dedi: "Başında şişme yakınmasıyla 33 yaşında erkek hasta geldi. Vakanın değerlendirme sonrasında başında ciddi bir ödem vardı. Ödemin nedenini hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Ödem yapacak nedenlere baktık. Nedenlerin hepsini tek tek inceledik. Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik. Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık.

LİTERATÜRDE ÖRNEĞİ YOK

Genelde elde ve ayakta görülen ödemi saçlı deride gördük. Çok beklediğimiz durum değildi. Literatürü taradık. Rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan olur aldık. Uluslararası kongrede yayınlayacağız. Almamız gereken birkaç ders var. Sıcağa bağlı acil durumlar oluşabiliyor. Özellikle sıcak ödeminin ciddi bir tedavisi yok. Herhangi bir tedavi etmiyoruz. El ve ayaklardaki ödemin gerilese bile saçlı deride olan ödem için hastayı takip ediyoruz. Günler içerisinde ödem aşağıya indi. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak. Karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek. Protein içerikli enerjiden yüksek diyeti geri planda tutmasını sağlamak."

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