Türkiye Gazetesi

Samsun'da sahilde insan iskeleti bulundu. Olay, Çarşamba'ya bağlı Çaltı Mahallesi sahilinde meydana geldi.

İSKELETİN YARISI YOKTU

Sahilde yürüş yapan bir kişi kumsala vurmuş göğüs bölgesinden aşağısı olmayan insan iskeleti gördü. Şaşkına dönen şahıs durumu anında yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından iskelet kimliğini belirlenebilmesi için otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 sene önce ölen kadının evde iskeleti bulundu İngiltere’de apartman sakinleri 61 yaşındaki komşularının posta kutusunda postaların birikmesi üzerine şüphelenince durumu ekiplere bildirdi ve eve giren ekipler kadının iskeletini buldu. Ekipler kadının doğal yollardan öldüğünü söyledi.

Tek yaşadığı evde öldü, iskelet kalıntıları aylar sonra bulundu Japonya'da bir evde, tek başına yaşadığı bilinen 70 yaşlarındaki bir erkeğe ait iskelet kalıntıları bulundu. Yaşlı adamın Nisan 2017'den bu yana kira ödemediği öğrenildi.