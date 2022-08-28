Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir çocuk boğuldu. Acı olay, ilçeye bağlı Sahilyolu Caddesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren yabancı uyruklu 13 yaşındaki Ali Muhammed akıntıya kapıldı. Çocuğun gözden kaybolduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Çocuğun yakınları sinir krizi geçirip sudan çıkartılan cesedin yanına gitmek istedi, acılı aileyi çevredekiler ve polis sakinleştirmeye çalıştı. Talihsiz çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.





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