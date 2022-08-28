Samsun'un Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde iskelet fark etti.
Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.
Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.
Samsun sahilinde iskelet bulundu! Samsun'da sahilde yürüyüş yapan bir kişi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kıyıda belden aşağısı olmayan bir insan iskeleti buldu.
2 sene önce ölen kadının evde iskeleti bulundu İngiltere’de apartman sakinleri 61 yaşındaki komşularının posta kutusunda postaların birikmesi üzerine şüphelenince durumu ekiplere bildirdi ve eve giren ekipler kadının iskeletini buldu. Ekipler kadının doğal yollardan öldüğünü söyledi.
Tek yaşadığı evde öldü, iskelet kalıntıları aylar sonra bulundu Japonya'da bir evde, tek başına yaşadığı bilinen 70 yaşlarındaki bir erkeğe ait iskelet kalıntıları bulundu. Yaşlı adamın Nisan 2017'den bu yana kira ödemediği öğrenildi.