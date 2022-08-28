Türkiye Gazetesi

Adana Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde 17.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri Kadir O'yu (39) durdurmak istedi. Ancak şahıs, koşarak kaçtı. Polisin peşinden gittiği şüpheli, 3 katlı bir binanın damını çıkıp kapıyı kilitledi. Ardından da damda oturan 14 yaşındaki S.A'yı tabancayla rehin aldı.

Ekipler, olayı merkeze bildirip destek istedi. Bu talep sonrası bölgeye özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin 2 saatlik çalışması sonucu zanlı ikan edildi. Silahını bırakan Kadir O. polise teslim oldu. S.A. sağ salim kurtarılırken gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürü ve çalışanlar rehin alındı. Bankaya giren özel harekat polisi, içeriden yaklaşık 10 kişiyi çıkardı. Silahlı kişiyi de ikna ederek gözaltına alan ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Film gibi operasyon! Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı, Özel Harekat müdahale etti Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, evde ailesinden 9 kişiyi rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi durumu ekiplere bildirdi. Devreye giren Özel harekat polislerinin operasyonu ile 9 kişi kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs ise gözaltına alındı.

İstanbul’da film gibi operasyon: Satırla rehin alınan Nepalliler Pakistanlı gaspçıların elinden kurtarıldı Taksim Meydanı’nda 2’si kadın 4 Nepal uyruklu şahıs satırlı Pakistan uyruklu 6 gaspçı tarafından zorla kaçırıldı. Rehin tutuldukları evde 3 gün boyunca işkence gören Nepallilerin görüntülerini yakınlarına gönderen gaspçılar 10 bin avro fidye istedi. Polis ekipleri film gibi bir operasyonla 6 gaspçıyı gözaltına alırken 6 Nepalli şahıs kurtarıldı.