Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde faaliyet gösteren farklı iki taş ocağını işleten firmanın sahipleri arasında yol açma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay, kısa sürede kavgaya dönüştü.

C.D. (44) silahla ayağından, M.D. (20), İ.D. (47), R.Ö. (35), İ.Ö. (41) ile Y.Ö. (39) de taş ve sopalarla yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma çevrede güvenlik tedbiri aldı.

C.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Balotelli - Montella kavgası! Adana Demirspor'da maç bitti, iki İtalyan birbirine girdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktörü Vincenzo Montella ile sorunlu yıldız Mario Balotelli maç bitiminde birbirine girdi. İtalyan çalıştırıcı Balotelli'nin üzerine yürüdü ancak diğer oyuncular araya girerek olayı sakinleştirdi.

Çöp yüzünden kavga ettiler: 3 yaralı, 7 gözaltı İstanbul Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzünden tartışan komşular birbirine girdi. Olayda 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kadınların kavgasına erkekler dahil oldu: Ortalık meydan savaşına döndü Esenyurt’ta komşu iki kadının yaşadığı tartışmaya erkeklerde dahil olunca olan oldu. Kızışan tartışma büyürken, taraflar silah, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bir kişinin yaralandığı o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.