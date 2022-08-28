Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde 16 Ağustos günü bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kişi, sokakta park halinde duran bir motosikleti çaldı. İkili, aracın üzerinde ilerlerken sahibi başka bir motosiklet ile peşlerine takıldı. Kaçamayacağını anlayan zanlılar, motosikleti yere atıp koşmaya başladı.

Yapılan ihbar sonrası olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.N. ve E.T. olduğunu tespit etti. Y.N gözaltına alınırken E.T'nin birkaç başka bir suçtan yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.N, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlıktan aranıyordu... Havalandırma boşluğundan çıktı Kayseri'de 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda havalandırma boşluğunda yakalandı.

Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivene ters binince yakalandı Çekya’da ilginç bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivenlere ters taraftan binince yakayı ele verdi. Polis, sadece hırsızın gelmesini bekleyip yakaladı.

Mariah Carey'ye hırsız şoku! İtalya'da tatilde bulunan ünlü şarkıcı Mariah Carey'in ABD'deki malikanesine hırsız girdi. Şarkıcının 5,6 milyon dolarlık evinden ne çalındığı açıklanmadı.