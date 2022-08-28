Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde minibüs devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı. Karayazı Göksu yolu Elmaağaç yol ayrımını geçen minibüs 2-3 kilometre sonra yan yattı. Kazanın ardından bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı (30) hayatını kaybederken, Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı.

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