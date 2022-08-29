Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesi önünde meydana gelen olayda 2 gurubun silahlı kavgası cinayetle son buldu. Guruplar arasında çıkan tartışma silahların ortaya çıkması ile büyüdü. Çatışmaya dönen kavgada Z.Y. ve A.K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Z.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir genç bahçesini sularken katil oldu Diyarbakır’da bir genç bahçesini sularken tartıştığı yaşlı komşusunu öldürerek katil oldu.

Diyarbakır Çermik'te silahlı kavga, ölü ve yaralılar var Diyarbakır Çermik'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu 4 kişi de yaralandı.