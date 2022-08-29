Türkiye Gazetesi

Ahmet Güney yönetimindeki midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.

2 YARALININ HAYATİ DURUMU TEHLİKELİ

Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi. Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi. Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kiralama sektörü avantaj kazanıyor Operasyonel kiralamayı daha avantajlı bulanların sayısı artmaya devam ederken, sektör yılın ilk yarısında 30 binden fazla yeni aracı müşterilerinin kullanımına sundu. Pazar toplamı ise 65 milyar TL’yi geçti.