Karabük’te, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Caddede bulunan bir apartmanın 5. Katında dairesinde yaşandı.
Çamaşır yıkamak için dolabın kapısını açan ev sahibi donup kaldı.
Dolabın içinde yılan olduğunu fark etti.
Yılanı görünce panikleyen adam durumu yetkililere bildirdi
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden gelen ekipler kısa sürede yılanı yakaladı.
Yılan doğal ortamına salındı.
Yılanlardan özrünü robotik bacakla diledi: Pitona yürümesi için bacak taktı Bir YouTuber, yılanların yürümesi için robot bacak geliştirdi. Piton türü bir yılanın robot bacakla ilerlediği video YouTube’da iki milyondan fazla kişi tarafından izlendi.