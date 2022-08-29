Türkiye Gazetesi

Afganistan’da bulunan Sadakataşı yardım ekibi Kunduz ve Perwan bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi destek ulaştırdı. Afganistan’da yaşanan krizden en fazla zararı sivil halk görüyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk gıda temin etmekte zorlanıyor. 28 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu ülkeye Sadakataşı destek olmaya devam ediyor.

450 aileye gıda yardımı

Sadakataşı ekibi, Afganistan’ın Kunduz kentinde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 450 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

325 aileye nakdi destek

Sadakataşı yardım çalışmalarının devamında Muson yağışları nedeniyle sel yaşanan Perwan bölgesinde 325 yoksul aileye nakdi destek sağladı. Dernek, önümüzdeki günlerde Perwan bölgesinde battaniye ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştirecek.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan’da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Milyonlarca insanın acil yardım beklediği ülkeye destek sağlamaya devam ediyoruz. Bölgede bulunan ekibimiz ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım ulaştırdı. Bölgede yardım faaliyetlerimiz devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Afganistan’a destek olmak için

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Afganistan yardımlarına destek olmak için AFGANİSTAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayabilirsiniz.