Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesindeki bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara’da bir AVM’de kola tankı patladı! Ankara’da bir AVM’de kola tankı patladı. Patlama sonrası büyük panik yaşandı, o anlar kameralara da yansıdı...

İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta boru patladı, evler sular altında kaldı İstanbul Bahçelievler'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.