Türkiye Gazetesi

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç cinayette Sultan Karaaslan evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İlçeye bağlı Gökdere Mahallesi'nde yaşadığı evde çevrediker tarafından kanlar içinde bulunan 48 yaşındaki Sultan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİLİN KIYAFETLERİNDE KAN VARDI

Polis ekiplerince Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen şüpheli Akif A. yakalandığında ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanıldı. Zanlı Boyabat Adliyesi’nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Vicdan azabı 5 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

Kan donduran cinayet! Eşini çekiçle öldürüp gömdü... Cesedi 'Baron' isimli köpek buldu Ankara’da tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadın, cani koca tarafından folyoya sarılarak toprağa gömülmüş ardından bahçeye gelen 'Baron' isimli köpeğin gömülen noktayı kazması ile kan donduran cinayet çözülmüş oldu.