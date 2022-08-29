Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde F.K.'nin kullandığı 52 M 044 plakalı yolcu minibüsü ile A.Ç. idaresindeki 34 BRL 060 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gaziantep’teki katliam gibi kazada yeni gelişme: Tutuklu şoför ifadesini değiştirdi Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda yaşanan feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti 31 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza nasıl oldu? Gaziantep kazasının sebebi ihmal mi kusur mu? Göz göre göre gelen kazada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şoför ifadesini değiştirdi. İşte gerçekler…