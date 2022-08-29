Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak hastanelik etti. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak’taki bir evde akşam saatlerinde yaşanan olayda eşi R.E. ile tartışan H.E., eline bıçağı aldığı gibi karısını sapladı. 12 yaşındaki oğlu M.C.E., kanlar içinde kalan annesini babasının elinden kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler faciayı önledi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 çocuk annesi yaralı kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, baba H.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Jandarmanın önünde karısını bıçakladı Sivas Şarkışla'da bir kadın, jandarmanın gözü önünde kocası tarafından bıçaklandı. Kadını ölümden güvenlik güçleri kurtardı.