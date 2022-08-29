Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde başından silahla vurulmuş bir ceset bulundu. Olay, Bodrum-Güvercinlik yolunda meydana geldi. Seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç kız, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Silahla vurulmuş halde bulunan şahsın başında kan olduğunu gören gençler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri bölgede detaylı bir inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle de arama yapıldı. Ayağında terlik ve üzerinde şort, tişört olduğu görülen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Şahsın, cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Ceset, otopsi ve kimliğinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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