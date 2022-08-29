Türkiye Gazetesi

Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Karadağ’ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Yeni evli çifti balayı dönüşü yaptıkları kaza ayırdı Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının yeni evli olduğu ve eşi ile balayından döndüğü öğrenildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti, işte detaylar...

Yeni evli çiftin cesesi toprağa gömülü halde bulunmuştu! Kan donduran itiraf 2 yıl sonra geldi 2 yıl önce Kırşehir'de yeni evli bir çiftin cesedi toprağa gömülü halde bulunmuştu. 8 kişinin tutuklandığı olayla ilgili kan donduran bir itiraf geldi.