Türkiye Gazetesi

Kilis Helvacıoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma yaşandı. Olay alevlendi, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları güçlükle ayırırken yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kokpitte kavga eden pilotlar açığa alındı! Air France'e ait uçağın kokpitinde 2 pilotun kavgasını hostesler güçlükle ayırmıştı, dev hava yolu şirketi konu ile ilgili yaptığı açıklamada pilotların açığa alındığı bildirdi.

Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi canından oldu Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu.

Balotelli - Montella kavgası! Adana Demirspor'da maç bitti, iki İtalyan birbirine girdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktörü Vincenzo Montella ile sorunlu yıldız Mario Balotelli maç bitiminde birbirine girdi. İtalyan çalıştırıcı Balotelli'nin üzerine yürüdü ancak diğer oyuncular araya girerek olayı sakinleştirdi.