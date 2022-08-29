Türkiye Gazetesi

Mersin'de toplandıkları bir evde çiğ köfte yapıp yiyen 5 arkadaştan biri, boş sandığı tabancayı başına dayayıp ateşleyince canından oldu. Acı olay Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Milano City Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana geldi. Süleyman Ş.A. (17) ile 4 arkadaşı evde buluşup çiğ köfte yaptılar. 5 genç bir yandan çiğ köftelerini yerken bir yandan da sohbet etmeye başladı.

BOŞ SANDIĞI SİLAHI BAŞINA DAYADI

Bu sırada Süleyman Ş.A., henüz nereden bulduğu öğrenilemeyen ruhsatsız tabancayı boş sanarak kurcalamaya başladı. Boş sandığı silahı başına dayayarak ateşleyen 17 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine giden ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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