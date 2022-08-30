Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günün hava durumu tahmin raporunu yayımladı, '30 Ağustos hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Yurdun büyük bölümünde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklara sağanak molası geliyor. Yağışlı havanın özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kesiminde görülmesi bekleniyor.

30 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI

İstanbul'da bugünden itibaren aralıklarla sağanak yağışın etkili olması ve cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

30 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.