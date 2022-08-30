Meteoroloji günün hava durumu tahmin raporunu yayımladı, '30 Ağustos hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Yurdun büyük bölümünde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklara sağanak molası geliyor. Yağışlı havanın özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kesiminde görülmesi bekleniyor.
30 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI
İstanbul'da bugünden itibaren aralıklarla sağanak yağışın etkili olması ve cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
30 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.